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В Италии умер один из "отцов евро" Роберт Манделл

В Италии умер один из "отцов евро" Роберт Манделл
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ

На 89 году жизни в Италии скончался лауреат Нобелевской премии и экономист по вопросам предложения, которого считали интеллектуальным отцом евро, Роберт Манделл (Robert Mundell).

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на помощницу директора программы экономических исследований Колумбийского университета, где Манделл был почетным профессором, Софию Джонсон.

Профессор экономики Колумбийского университета Манделл получил Нобелевскую премию по экономике в 1999 году за свою теорию о том, что гибкие рынки, включая свободное движение рабочей силы и капитала, необходимы для успеха зоны с единой валютой. Его исследование помогло заложить основу для евро, созданного 11 европейскими правительствами в начале того года.

"Политический клей внутри Европы, поддерживающий ее целостность, - евро - это лучшее, что было для нее с момента создания общего рынка… В конечном итоге игрой будет более глубокая интеграция в Европе и большая централизация фискальной власти ", - сказал Манделл в интервью Bloomberg Radio в 2012 году.

Согласно заметке, Манделл также считался архитектором экономики предложения, в первую очередь ориентированной на снижение предельных налоговых ставок для стимулирования производства и потребления товаров и услуг.

Сторонник свободных рынков, открытой торговли и ограниченного правительства, Манделл поддерживал фиксированные обменные курсы. В 2009 году, после самой серьезной мировой рецессии с 1930-х годов, он возобновил свой призыв к фиксации европейской валюты по отношению к доллару, заявив, что колебания обменного курса вызвали дисбалансы, которые привели к глобальному финансовому кризису.

Позже в своей карьере Манделл предложил мировую валюту, "DEY" - корзину долларов США, евро и иен - как способ стабилизации финансовых рынков в рамках новой международной валютной системы.

Как сообщалось, 11 февраля этого года скончался культовый американский издатель, основатель порнографического журнала Hustler Ларри Флинт.

12 февраля в возрасте 87 лет в Малибу умер американский миллиардер Шелдон Адельсон, прославившийся активной поддержкой действующего президента США Дональда Трампа. 

6 февраля в возрасте 100 лет в США ушел из жизни 60-й государственный секретарь Джордж Шульц.

Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе северо-западе Франции 7 марта.

В результате крушения вертолета на Аляске (США) поздно вечером 28 марта погибли пять человек, в том числе один из самых богатых людей Европы и самый богатый гражданин Чехии, основатель "PFF Group" Петр Келлнер.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Смерть, Нобелевский лауреат, Альманах 2021, Роберт Манделл, отец евро.
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