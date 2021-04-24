"Стоит дикий скандал": стало известно о планах властей повысить НДС

Украинские депутаты предложили повысить НДС с 20 до 24%? По крайней мере, об этом заявил преподаватель макроэкономики бизнес-школы "МИМ-Киев", старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Свои предположения эксперт изложил на своей странице в Facebook. Экономист написал, что народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил повысить ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

"У нас и так перевыполнение по НДС даже в кризис", - добавил эксперт.

Позже он написал, что в "комитете Гетманцева" и Минфине ищут источник, передавший такую информацию Кухару. "Стоит дикий скандал", - добавил экономист. Также Кухар обвинил Гетманцева в провокации для нанесения вреда украинской экономике. Тем не менее, по словам Кухара, экономика Украины все равно растет.

Напомним, с октября 2019 года по март 2020 из-за махинаций с фиктивным НДС Украина потеряла 14 миллиардов гривен.