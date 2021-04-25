В СБУ заговорили об угрозе дестабилизации украинской энергосистемы

В СБУ заявили, что ДТЭК Запорожская ТЭС нарушает законодательство в области производства электроэнергии, что чревато дестабилизацией всей энергосистемы Украины.

Об этом идет речь в письме замглавы СБУ Сергея Андрущенко к Кабинету министров, пишет Лига.

По данным Службы безопасности, за последние 12 лет на ТЭС произошло четыре аварийных отключения энергоблоков, последний из которых произошел в феврале 2021 года.

Комиссия из представителей ТЭС, Госэнергонадзора и Укрэнерго провела проверку, в ходе которой обнаружила ряд нарушений, среди которых устаревшее оборудование, недостатки в проектных схемах и запуск энергоблока №2 с нарушениями правил эксплуатации, отмечается в документе.

В письме указано, что Кабмину рекомендовано разработать программу по реконструкции ТЭС.

В ДТЭК назвали тезисы СБУ "односторонними, предвзятыми и такими, что не базируются на официальном акте расследования".

В пресс-службе подчеркнули, что Запорожская ТЭС не единственная электростанция, которая влияет на энергетическую безопасность Украины.

Как сообщалось ранее, 25 апреля, неизвестные хакеры взломали официальный сайт Белорусской АЭС. На ресурсе появилось сообщение об угрожающей ситуации на станции.