Рада приняла последний закон из пакета земельной реформы: что он изменит

Верховная Рада приняла закон, который совершенствует механизмы продажи и передачи в пользование земель государственной и коммунальной собственности.

Об этом идет речь в сообщении, обнародованном на сайте парламента.

"Законом установлено, что продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) осуществляются на конкурентных началах (на земельных торгах) в форме электронного аукциона в случаях и порядке, установленных главой 21 Земельного кодекса", - говорится в сообщении.

Закон запрещает отчуждение арендованных участков без согласия арендатора.

Также документ определяет случаи, когда такие участки не подлежат продажи или передачи в аренду.

Продажа или передача в пользование происходит посредством проведения электронного аукциона в реальном времени через государственную торговую систему.

Земельные торги проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней со дня опубликования объявления о проведении аукциона.

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