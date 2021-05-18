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Рада приняла последний закон из пакета земельной реформы: что он изменит

Рада приняла последний закон из пакета земельной реформы: что он изменит
Обновлено 16:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Верховная Рада приняла закон, который совершенствует механизмы продажи и передачи в пользование земель государственной и коммунальной собственности. 

Об этом идет речь в сообщении, обнародованном на сайте парламента

"Законом установлено, что продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) осуществляются на конкурентных началах (на земельных торгах) в форме электронного аукциона в случаях и порядке, установленных главой 21 Земельного кодекса", - говорится в сообщении. 

Закон запрещает отчуждение арендованных участков без согласия арендатора. 

Также документ определяет случаи, когда такие участки не подлежат продажи или передачи в аренду. 

Продажа или передача в пользование происходит посредством проведения электронного аукциона в реальном времени через государственную торговую систему.  

Земельные торги проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней со дня опубликования объявления о проведении аукциона.

Больше по теме рынка земли читайте в материале "Телеграфа": "Отдаём "черное золото" в частные руки, недорого: что будет с украинской землей после реформы?".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Рынок земли, Земля.
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