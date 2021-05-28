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"Это не связано с авиационными вопросами": в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины

"Это не связано с авиационными вопросами": в Беларуси рассказали, почему ограничили экспорт из Украины
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Беларуси рассказали, какие меры стоит предпринять Украине для возвращения режима свободной торговли. 

Об этом рассказал первый заместитель главы МИД Беларуси Александр Гурьянов, слова которого приводит пресс-служба ведомства. 

Гурьянов заявил, что Украина первой начала вводить торговые ограничения еще в декабре 2020 года, несмотря на активную работу по "расчистке торговых преград". 

"Тогда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. В мае текущего года – все знают – очередное решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники", - сказал он.

При этом он указал, что Беларусь готова в любой момент отменить свое решение, но только если Украина пересмотрит свои ограничения на поставки белорусской продукции. 

"Поэтому еще раз – это не связано с текущим обострением наших отношений, с авиационными вопросами и так далее. Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег", - сказал он.

Как сообщалось ранее, 23 мая над Беларусью был перехвачен пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. 

После этого ряд стран, включая Украину, ограничили или запретили полеты над Беларусью, а также закрыли для белорусских самолетов свое воздушное пространство

В ответ Минск заблокировал поставки в Украину бензина А-95, а также ввел индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров

В МИД Украины сообщили, что создали и передали в СНБО список пособников режима Александра Лукашенко для дальнейшего введения санкций

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Торговля, Беларусь, Санкции.
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