Первая страна хочет официально разрешить расплачиваться биткоином

Президент Сальвадора заявил о планах разрешить использование в стране биткоина наравне с долларом США. Государственные органы начинают сотрудничество с компанией цифровых кошельков "Strike".

Что даст такое решение стране рассказывает статья на сайте BusinessInsider.com, перевод которой предлагает "Телеграф".

Сальвадор может стать первой страной, которая примет биткойн в качестве законного платежного средства.

Агентство Reuters сообщило, что президент страны Найиб Букеле ищет возможность принять закон, который будет признавать криптовалюту так же, как доллар США, который в настоящее время используется в стране.

Президент Букеле заявил на конференции "Bitcoin 2021" в субботу. "На следующей неделе я отправлю в Конгресс законопроект, который сделает биткойн законным платежным средством", - сказал он.

Руководитель страны сказал, что будет сотрудничать с компанией цифровых кошельков "Strike" для создания необходимой финансовой инфраструктуры с использованием технологии биткойнов.

Его план направлен на оказание помощи сальвадорцам, живущим за границей, в переводе средств домой. "В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами официальной экономики", - сказал Букеле.

Говоря об этом заявлении, генеральный директор и основатель "Strike" Джек Маллерс сказал: "Принятие цифровой валюты в качестве законного платежного средства обеспечивает Сальвадору самую безопасную, эффективную и глобально интегрированную сеть открытых платежей в мире", - сообщает агентство "Reuters".

Маллерс продолжил: "Прогрессивным моментом тут является то, что биткойн - это одновременно величайший резервный актив, когда-либо созданный, и превосходная денежная сеть. Хранение биткойнов обеспечивает способ защиты развивающихся экономик от потенциальных потрясений, связанных с инфляцией бумажной валюты".

Президент Букеле продолжил обсуждение в Twitter, где заявил, что рыночная капитализация биткойна составляет 680 миллиардов долларов. "Если 1% этой суммы будет инвестирован в Сальвадор, это увеличит наш ВВП на 25%", - сказал он. "С другой стороны, биткойн будет иметь 10 миллионов потенциальных новых пользователей и будет самым быстрорастущим способом перевода 6 миллиардов долларов в год".

По словам Найиба Букеле, денежные переводы являются ключевой проблемой для страны, где у 70% населения нет банковского счета. "Благодаря использованию биткойнов сумма, получаемая более чем миллионом семей с низкими доходами, будет ежегодно увеличиваться на миллиарды долларов", - сказал он.

Западные страны в целом относятся к криптовалюте с большим энтузиазмом, чем другие, но ситуация начинает меняться.

Китай, например, недавно смягчил свою позицию по отношению к биткойну. Об этом сообщила Изабель Ли из издания "Insider". Официальные лица в стране теперь называют цифровой актив "альтернативой для инвестиций" - этот комментарий инсайдеры Пекина охарактеризовали как "прогрессивный".