Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Первая страна хочет официально разрешить расплачиваться биткоином

Первая страна хочет официально разрешить расплачиваться биткоином
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф

Президент Сальвадора  заявил о планах разрешить использование в стране биткоина наравне с долларом США. Государственные органы начинают сотрудничество с компанией цифровых кошельков "Strike".

Что даст такое решение стране рассказывает статья на сайте BusinessInsider.com, перевод которой предлагает "Телеграф".

Сальвадор может стать первой страной, которая примет биткойн в качестве законного платежного средства.

Агентство Reuters сообщило, что президент страны Найиб Букеле ищет возможность принять закон, который будет признавать криптовалюту так же, как доллар США, который в настоящее время используется в стране. 

Президент Букеле заявил на конференции "Bitcoin 2021" в субботу. "На следующей неделе я отправлю в Конгресс законопроект, который сделает биткойн законным платежным средством", - сказал он.

Руководитель страны сказал, что будет сотрудничать с компанией цифровых кошельков "Strike" для создания необходимой финансовой инфраструктуры с использованием технологии биткойнов.

Его план направлен на оказание помощи сальвадорцам, живущим за границей, в переводе средств домой. "В краткосрочной перспективе это создаст рабочие места и поможет обеспечить доступ к финансовым услугам тысячам людей за пределами официальной экономики", - сказал Букеле. 

Говоря об этом заявлении, генеральный директор и основатель "Strike" Джек Маллерс сказал: "Принятие цифровой валюты в качестве законного платежного средства обеспечивает Сальвадору самую безопасную, эффективную и глобально интегрированную сеть открытых платежей в мире", - сообщает агентство "Reuters". 

Маллерс продолжил: "Прогрессивным моментом тут является то, что биткойн - это одновременно величайший резервный актив, когда-либо созданный, и превосходная денежная сеть. Хранение биткойнов обеспечивает способ защиты развивающихся экономик от потенциальных потрясений, связанных с инфляцией  бумажной валюты". 

Президент Букеле продолжил обсуждение в Twitter, где заявил, что рыночная капитализация биткойна составляет 680 миллиардов долларов. "Если 1% этой суммы будет инвестирован в Сальвадор, это увеличит наш ВВП на 25%", - сказал он. "С другой стороны, биткойн будет иметь 10 миллионов потенциальных новых пользователей и будет самым быстрорастущим способом перевода 6 миллиардов долларов в год".

По словам Найиба Букеле, денежные переводы являются ключевой проблемой для страны, где у 70% населения нет банковского счета. "Благодаря использованию биткойнов сумма, получаемая более чем миллионом семей с низкими доходами, будет ежегодно увеличиваться на миллиарды долларов", - сказал он. 

Западные страны в целом относятся к криптовалюте с большим энтузиазмом, чем другие, но ситуация начинает меняться.

Китай, например, недавно смягчил свою позицию по отношению к биткойну. Об этом сообщила Изабель Ли из издания "Insider". Официальные лица в стране теперь называют цифровой актив "альтернативой для инвестиций" - этот комментарий инсайдеры Пекина охарактеризовали как "прогрессивный".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
Просмотры: 222

Все по теме:

Сальвадор, Криптовалюта, Биткоин, официальное платежное средство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
04 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
05 "Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вслед за Притулой из &quot;Голоса&quot; вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
Вслед за Притулой из "Голоса" вышла депутат Киевсовета и намекнула на создание новой партии
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Зеленский обещает высадить миллиард деревьев за три года - это примерно 77 тысяч деревьев в час
Пассажира выбросило из авто на ходу: эксклюзивные фото и видео момента аварии с пострадавшими в Киеве
Пассажира выбросило из авто на ходу: эксклюзивные фото и видео момента аварии с пострадавшими в Киеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь