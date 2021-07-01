Сразу десять топ-чиновников НБУ ушли в отставку: названа причина

Нацбанк Украины теряет кадры. Руководство Департамента лицензирования подает в отставку в полном составе. Также о своем уходе сообщил глава Департамента финансовых операций. Всего НБУ теряет сразу 10 руководителей.

Об массовой отставке топ-чиновников Департамента лицензирования на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента Александр Бевз.

По его словам такое решение вызвано централизацией власти и директивностью принятия решений. Он сообщил, что НБУ отошел от прозрачности принятия решений и это угрожает откатом реформ в банковской сфере и регулировке небанковского сектора.

Напомним, Департамент лицензирования занимается вопросами доступа на рынок новых компаний, согласованием руководителей банков, разрешениями на покупку банков и финансовых компаний, а также слияниями и поглощениями и многими другими.

Также о своем уходе заявил директор Департамента финансовых операций Виталий Ваврыщук. В своей посте он поддержал Бевза и отметил, что сроки будет обсуждать уже с новым замглавы НБУ. Текущий - Дмитрий Сологуб - уходит в отставку с 12 июля, кто его заменит пока не известно.

Нацбанк прокомментировал заявление сотрудников. На официальном сайте отметили, что Департамент лицензирования продолжит работу в штатном режиме. Руководителей назначат согласно процедуре. Также там ответили на слова Бевза, о директивности принятия решений:

"Для Национального банка безусловным приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором разногласия в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий и новых возможностей, а не публичных обвинений", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал о странностях в ситуации с образованием замглавы НБУ Екатерины Рожковой.