Новые монеты ко Дню Независимости и как их изготавливают

Неотъемлемым признаком независимого суверенного государства в нашем мире является право на выпуск собственной валюты. Не является исключением и Украина, которая вскоре будет отмечать 30-ю годовщину своей Независимости.

О том, как появляться на свет украинские монеты, рассказали и показали на примере чеканки памятных монет по случаю 30-й годовщины Независимости Украины в сюжете, опубликованном в YouTube-канале интернет-издания "Украинская правда".

Все украинские монеты рождаются в Банкнотно-монетном дворе НБУ - режимном объекте с ограниченной доступом. Всё начинается с конкурса дизайна эскизов, которые потом переносят на гипс, силикон, пластик и метал, который и будет использован для чеканки монеты.

Чеканка осуществляется в специальных цехах. Потом монеты тщательно осматривают на наличие дефектов, а дефектные монеты отправляются на утилизацию (переплавляют в заготовки для новых монет). Праздничные монеты будут сделаны из нейзильбера, серебра и золота.

Известно, что цена серебряной монеты будет изменяться вместе со сменой цен на серебро на мировом рынке. В оборот новые монеты войдут 17 августа, самая дорогая из них номиналом в 250 гривен стоит около 140 тыс. грн.

Раньше "Телеграф" уже рассказывал о новой монете к 30-летию независимости Украины.