НБУ: Официальная гривня за год подешевела к доллару на 5%

Курс украинской гривни в 2017 году снизился на 5% по отношению к доллару США - средневзвешенный курс Национально банка в последний день межбанковских торгов в этом году составил 28,0672 гривни/доллар по сравнению с 26,6924 гривни/доллар в первый день торгов уходящего года. Соответствующие котировки опубликовал Национальный банк Украины.

При этом, согласно котировкам продажи евро на межбанковском валютном рынке, курс гривни за год снизился по отношению к европейской валюте на 21% - до 33,5830 гривни/евро. По отношению же к российскому рублю, согласно курсу продажи межбанка, за год гривня снизилась на 11% - до 0,4885 гривни/рубль.

Как сообщалось, госбюджет на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 гривни/доллар, курс на конец года - 30,1 гривни/доллар. Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.