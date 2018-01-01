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В Украине выросла минимальная зарплата

Кошелек
10:05 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: С сегодняшнего дня, 1 января 2018 года, в Украине минимальная заработная плата составит 3723 гривен.

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривни – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривни, в почасовом размере – 22,41 гривни", – говорится в документе.

Также документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 21%, для детей – 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100% соответствующего прожиточного минимума.

Чего ждать украинцам с 1 января: новые тарифы, минималка и пенсии

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 декабря выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4 100 грн 3 200 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3 200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.

Ранее первый вице-премьер Степан Кубив сообщал, что с 1 января 2018 года ожидаемый размер минималки составит 3 723 грн, в 2019 году эта сумма планируется на уровне 4 173 грн, а в 2020 году - 4 425 грн.

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Новости Бизнеса, 1 января 2018 года, Заработная плата, Размер зарплаты в Украине, Увеличение зарплаты в Украине, Украина.
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