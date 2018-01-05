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Госстат назвал регионы, где украинцы получают наибольшие зарплат

Зарплата
10:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики Украины сообщила, где украинцы получают наибольшую среднюю заработную плату в Украине.

В ноябре 2017 года наибольшую среднюю заработную плату получали жители Донецкой области и города Киев. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно информации ведомства, в ноябре прошлого года средняя заработная плата в Донецкой области достигала 8217 грн, а в Киеве - 11 643 грн.

Следом за ними идут Киевская - 7541 грн, Днепропетровская - 7424 грн и Запорожская области - 7326 грн.

В то же время, наименьшие зарплаты по итогам ноября 2017 года получали работники в Тернопольской - 5956 грн и Черниговской областях - 5898 грн.

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Средняя заработная плата по Украине в ноябре прошлого года составляла 7479 грн, увеличившись на 1471 грн с 6008 грн в январе 2017 года.

Напомним, с 1 января в Украине повысилась минимальная заработная плата и минимальный должностной оклад.

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Новости Бизнеса, Госстат, Государственная служба статистики Украины, Наибольшая, Средняя зарплата в Украине, Украинцы.
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