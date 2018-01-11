Гройсман: Зарплаты учителей с января будут повышены

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что заработные платы учителей с января 2018 года будут повышены в среднем на 1,5 тыс. грн.

"Мы уже с января месяца повысим заработную плату украинскому учителю... в этом году украинский учитель получит в среднем еще плюс 1,5 тыс. грн", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров Украины в четверг.

По его словам, таким образом средняя заработная плата учителя будет составлять 6,5-8,5 тыс. грн в месяц.

Кроме того, премьер призвал местные власти аналогично повысить заработные платы педагогам в учреждениях спорта и культуры на местах.

"Я просил бы Министерство социальной политики, Министерство образования, Министерство молодежи и спорта, Министерство культуры, включительно с Министерством финансов поработать над вариантами необходимых решений, чтобы ситуация на местах была урегулирована", - сказал В.Гройсман