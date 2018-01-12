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Гройсман рассказал, сколько составляют внешние долги Украины

Владимир Гройсман
11:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешние долги Украины составляют 83% ВВП.

Внешние долги Украины составляют 83% ВВП. Об этом рассказал Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes, которое впоследствии было опубликовано на странице главы правительства в Facebook.

"Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", - сказал Гройсман.

В то же время он напомнил, что в 2014 году, когда премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, государственный бюджет составил 108 000 гривень, ведь предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб.

"Дальше шла аннексия Крыма и вторжения на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - подчеркнул Гройсман.

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В то же время он заверил, что Украина, несомненно, станет успешным государством, несмотря на все вызовы.

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Новости Бизнеса, ВВП Украины, Владимир Гройсман, Внешние долги Украины, Премьер-министр Украины.
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