Гройсман рассказал, сколько составляют внешние долги Украины

Внешние долги Украины составляют 83% ВВП. Об этом рассказал Премьер-министр Владимир Гройсман в интервью грузинскому Forbes, которое впоследствии было опубликовано на странице главы правительства в Facebook.

"Сейчас внешний экономический долг Украины составляет 83%", - сказал Гройсман.

В то же время он напомнил, что в 2014 году, когда премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, государственный бюджет составил 108 000 гривень, ведь предыдущий режим принес стране колоссальный ущерб.

"Дальше шла аннексия Крыма и вторжения на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом", - подчеркнул Гройсман.

В то же время он заверил, что Украина, несомненно, станет успешным государством, несмотря на все вызовы.