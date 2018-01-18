Объем торговли Украины и Германии вырос на 21,5% в 2017 году

Объем взаимной торговли между Украиной и Германией по итогам 2017 года вырос на 21,5%, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров по результатам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с представителями ведущих немецких компаний, работающих в Украине.

"В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 21,5%, причем торговые акценты изменились в сторону товаров легкой и пищевой промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем говорится, что не менее интересной для инвесторов является отрасль строительства.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель отметил, что его страна уделяет большое внимание достижениям Украины в вопросах борьбы с коррупцией, в судебной реформе, сотрудничества с международными финансовыми организациями.