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НБУ: Платежи через систему электронных платежей в 2017 году выросли на 7%

НБУ
13:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Сайт НБУ

Новости Бизнеса: Пресс-служба Нацбанка Украины сообщила, что через систему электронных платежей в прошлом году осуществлено 331 635 тыс. начальных платежей на сумму 20 937 млрд.

Через систему электронных платежей НБУ (СЭП) в 2017 году осуществлено 331 635 тыс. начальных платежей на сумму 20 937 млрд грн, что на 6% больше по количеству и на 7% больше по сумме, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В 2017 году через СЭП осуществлено 331 635 тыс. начальных платежей на сумму 20 937 млрд грн, что на 6% больше по количеству и на 7% больше по сумме, чем в 2016 году (312 667 тыс. начальных платежей на сумму 19 521 млрд грн)", - говорится в сообщении.

СЭП обеспечивает осуществление межбанковского перевода в файловом режиме и режиме реального времени. В течение прошлого года в файловом режиме осуществлено 330 677 тыс. начальных платежей на сумму 14 216 млрд грн, в режиме реального времени - 958 тыс. начальных платежей на сумму 6 721 млрд грн.

Подавляющее большинство начальных платежей в 2017 году послано в систему банками Украины и их филиалами - 309 077 тыс. начальных платежей (93% от их общего количества).

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В течение 2017 года в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1 337 тыс. начальных платежей на сумму 84 млрд грн. Среднедневной остаток средств на счетах участников СЭП составил 89,57 млрд грн, а среднесуточный коэффициент оборота средств по счетам участников системы - 0,94 (в 2016 году - 1,36).

Как известно, в ноябре 2017 года регулятор ввел в эксплуатацию новое модернизированное поколение СЭП. Внедрение нового поколения СЭП принципиально повысило качество работы, производительность и уровень надежности и создало основу для дальнейшего ее развития.

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Новости Бизнеса, Начальные платежи, НБУ, Система электронных платежей, СЭП.
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