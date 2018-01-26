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Нацбанк прокомментировал проект Кабмина в сфере введения безналичных расчетов
23:52 Пт, 26 Январь 2018 Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: НБУ высказался относительно политики в сфере введения безналичных расчетов.

Национальный банк поддерживает консолидацию государственной политики в сфере введения безналичных расчетов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Национальный банк поддерживает проект постановления Кабинета Министров “Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)”, разработанный Министерством экономического развития и торговли совместно с Национальным банком во исполнение требований закона “О платежных системах и переводе средств в Украине”.

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По мнению НБУ, этот документ будет способствовать обеспечению права украинцев на свободный выбор способа оплаты и широкому развитию платежной инфраструктуры.

“Его нормы обязывают продавцов товаров и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность розничных безналичных расчетов за товары или услуги. Безналичная оплата обеспечивает удобство, скорость и надежность обслуживания. Кроме того, для клиента безналичные расчеты являются безопасными, а для государства – прозрачными, а также позволяют оптимизировать затраты на наличный оборот”, – сообщили в Нацбанке.

Директор департамента платежных систем и инновационного развития Александр Яблунивский отметил, что в последние годы существенно увеличилось количество украинцев, которые предпочитают безналичные расчеты.

“Безналичные платежи стали неотъемлемой частью повседневной жизни, украинцы постепенно привыкают платить платежной картой в магазинах, аптеках, кафе, на автозаправочных станциях. Но если в крупных городах эта услуга более доступна, то в небольших населенных пунктах может вообще не быть торговых точек, оснащенных платежными терминалами. Поэтому мы всесторонне поддерживаем принятие проекта этого постановления “, – подчеркнул он.

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Новости Бизнеса, Безналичные расчет, Кабмин, Нацбанк, Проект поставновления, Экономика.
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