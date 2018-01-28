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В декабре поступления в ликвидируемые банки составили рекордные 1,5 млрд гривен
01:21 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В декабре поступления на счета ликвидируемых банков составили рекордный показатель за прошедший год.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) констатирует, что в декабре поступления на счета ликвидируемых банков составили рекордные 1,54 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

В течение декабря 2017 года на счета банков, которые ликвидируются, поступило 1,539 млрд гривен.

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Это – рекордный показатель за прошедший год.

Наибольшая сумма по итогам месяца – 756,5 млн гривен – поступила от погашения ценных бумаг.

Еще 579,1 млн гривен получено от продажи активов ликвидируемых банков, 194,2 млн гривен – от погашения кредитов заемщиками, 10 млн гривен – в качестве арендной платы.

В общем по итогам 2017 года сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 9,862 млрд гривен.

Из них наибольшая сумма – 5,02 млрд гривен – получена от продажи активов ликвидируемых банков.

Еще 3,77 млрд гривен поступило от погашения кредитов заемщиками.

Кроме того, 957,1 млн гривен получено от погашения ценных бумаг, и 113,7 млн гривен – в качестве арендной платы.

В разрезе банков статистика поступлений от реализации активов выглядит так: 1,004 млрд гривен поступило от банка “Форум”, 743,8 млн гривен – от Дельта Банка; 518,9 млн гривен от банка “Финансы и Кредит”.

Что касается поступлений от погашения кредитов, то наибольшая сумма – 791,1 млн гривен – поступила на счет Дельта Банка; в

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Новости Бизнеса, Ликвидируемые банки, Украина, ФГВФЛ, Финансы.
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