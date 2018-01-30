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В Украине прогнозируют значительный прирост инвестиций в "зеленую" энергетику

Солнечные панели
14:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Объем инвестиций в возобновляемую энергетику Украины в 2018 году вырастет на 25-30%, до 460-480 млн долл.

Объем инвестиций в возобновляемую энергетику Украины в 2018 году по сравнению с показателем 2017 года вырастет на 25-30% и достигнет уровня 460-480 млн долл. Такой прогноз в комментарии агентству озвучил директор Департамента возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Юрий Шафаренко.

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"Общая сумма инвестиций в объекты возобновляемой энергетики в 2016 году составила около 300 миллионов долларов, а в 2017 году на 23% больше - почти 370 миллионов долларов. Прогноз на 2018 год – плюс 25-30%", - сказал он.

Шафаренко добавил, что увеличения объема инвестиций удалось достичь благодаря усовершенствованию законодательной базы.

Как сообщалось, в начале октября 2017 года Госэнергоэффективности сообщало, что в 2014-2017 годах Украина привлекла более 700 млн евро в проекты альтернативной энергетики.

Сегодня, 30 января, глава агентства Сергей Савчук сообщил, что Госэнергоэффективности совместно с Министерством иностранных дел Финляндии и "Северной экологической финансовой корпорацией" создают фонд в размере 6 млн евро. Этот фонд будет финансировать проекты альтернативной энергетики в Украине.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Возобновляемая энергетика, Госэнергоэффективности, Департамент возобновляемых источников, Инвестиции, Украина, Юрий Шафаренко.
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