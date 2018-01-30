Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Названы причины обвала курса доллара на межбанке Названы причины обвала курса доллара на межбанке
Новости: Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Донбассе Порошенко обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Донбассе
Новости: Чемпионат Европы по футзалу стартовал с ничьей Чемпионат Европы по футзалу стартовал с ничьей
Новости: Ученые заявили об опасной "зомби-инфекции", обнаруженной у оленей Ученые заявили об опасной "зомби-инфекции" у оленей
X

В НБУ заявили, что украинцы скоро изменят свое отношение к доллару

Доллар
23:06 Вт, 30 Январь 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - Сологуб

Курс доллара не является важнейшим экономическим показателем в Украине, поэтому через несколько лет стабильности население изменит отношение к валютным колебаниям и банковской системе. Такое мнение в интервью сайту Сегодня выразил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

Не биткоин: названа самая безопасная для инвестиций криптовалюта

Несмотря на то, что курс нацвалюты в Украине стал плавающим, а НБУ уже давно перешел к политике таргетирования инфляции, значение “цены на доллар” остается для населения очень важным сигналом.

В НБУ дали неутешительный прогноз по инфляции

“Обменный курс является лишь одной из составляющих экономической ситуации в стране. Причем даже не главной. Хотя люди гипертрофируют его значение, считая его главным. Не надо подменять понятие цены товаров, которые вы покупаете каждый день, ценой одной валюты, пусть даже самой важной для экономики страны”, – отметил Сологуб.

Полезно знать: НБУ разделил банки на три группы (таблица)

По его словам, для изменения отношения к курсу доллару украинцам понадобится несколько лет, прожитых без кризисов.

Инвентаризация кошелька: какие из украинских монет можно дорого продать в интернете

“Наша задача сегодня – обеспечить консистентную политику, чтобы Украина могла хотя бы 5-10 лет прожить без больших кризисов. Это очень сильно поменяет и отношение людей к гривне, и доверие к банковской системе. Инвесторы будут понимать, что они могут что-то планировать здесь на 10 лет вперед. Люди вновь начнут активно открывать гривневые депозиты. И это ключевая задача, которую мы должны выполнить в ближайшее время”, – подчеркнул замглавы НБУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бизнес, Валюта, Деньги, Дмитрий Сологуб, Доллар, Курс валют, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
2 Комментария
  • Сергей 30.01.2018 23:49

    Давайте начнем со СТАБИЛЬНОСТИ а там посмотрим будет ли доллар для населения важным или нет.А то много слов а доллар растет и растет.Народ все беднее и беднее.Не замечал такой взаимосвязи писатель?

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
  • Юрй 30.01.2018 23:21

    Это так интересно. 10 лет без кризисов, потом бабки в банк и через ход кризиз - ну тот, по расписанию который. Ой, насмешил.

    ответить
    Нравится 0 Не нравится 0
Показать комментарии

Финансовые новости

Нацполиция требует урегулировать статус криптовалют В Минсоцполитики рассказали, как остановить отток специалистов из Украины Госстат сообщил о регионах Украины, лидирующих по росту доходов

Последние новости

Евро-2018 по футзалу. Польша вырвала ничью у России Футзал. Результаты матчей Евро-2018 Типичные женские фото, которые весело спародировали мужчины
Сегодня читают
01 В НБУ заявили, что украинцы скоро изменят отношение к доллару
02 Весь город в Киевской области из-за долгов остался без газа
03 Оружие оккупанта: РФ приняла на вооружение новые автоматы "Калашникова" (Видео)
04 Боксер Хан вылил стакан воды на будущего соперника и едва не устроил драку (Видео)
05 Врачи назвали простой, но эффективный способ отбеливания зубов дома
Новости сегодня
01:50 Две тысячи часов ручного труда: самая крутая винтовка 2017 года (Видео)
01:37 Потерянные во время Второй мировой бронепоезда СССР на немецких снимках (Фото)
01:16 Смеяться подано: убойные шутки, которые сделают вашу ночь
00:47 В оккупированном Луганске из-за долгов частично отключили водоснабжение
00:41 В Египте встретились самый высокий мужчина и самая маленькая женщина в мире (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко назвал три основных источника коррупции в Украине Луценко назвал три основных источника коррупции в Украине
Новости: "Кремлевский доклад": США могут ввести новые санкции "Кремлевский доклад": США могут ввести новые санкции
Новости: В НБУ заявили, что украинцы скоро изменят свое отношение к доллару В НБУ заявили, что украинцы скоро изменят отношение к доллару
Новости: Оружие оккупанта: РФ приняла на вооружение новые автоматы "Калашникова" (Видео) Оружие оккупанта: РФ приняла на вооружение новые автоматы "Калашникова" (Видео)
Добавить комментарий
2