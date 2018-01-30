В НБУ заявили, что украинцы скоро изменят свое отношение к доллару
Новости Бизнеса: Через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару - Сологуб
Курс доллара не является важнейшим экономическим показателем в Украине, поэтому через несколько лет стабильности население изменит отношение к валютным колебаниям и банковской системе. Такое мнение в интервью сайту Сегодня выразил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
Не биткоин: названа самая безопасная для инвестиций криптовалюта
Несмотря на то, что курс нацвалюты в Украине стал плавающим, а НБУ уже давно перешел к политике таргетирования инфляции, значение “цены на доллар” остается для населения очень важным сигналом.
В НБУ дали неутешительный прогноз по инфляции
“Обменный курс является лишь одной из составляющих экономической ситуации в стране. Причем даже не главной. Хотя люди гипертрофируют его значение, считая его главным. Не надо подменять понятие цены товаров, которые вы покупаете каждый день, ценой одной валюты, пусть даже самой важной для экономики страны”, – отметил Сологуб.
Полезно знать: НБУ разделил банки на три группы (таблица)
По его словам, для изменения отношения к курсу доллару украинцам понадобится несколько лет, прожитых без кризисов.
Инвентаризация кошелька: какие из украинских монет можно дорого продать в интернете
“Наша задача сегодня – обеспечить консистентную политику, чтобы Украина могла хотя бы 5-10 лет прожить без больших кризисов. Это очень сильно поменяет и отношение людей к гривне, и доверие к банковской системе. Инвесторы будут понимать, что они могут что-то планировать здесь на 10 лет вперед. Люди вновь начнут активно открывать гривневые депозиты. И это ключевая задача, которую мы должны выполнить в ближайшее время”, – подчеркнул замглавы НБУ.
Давайте начнем со СТАБИЛЬНОСТИ а там посмотрим будет ли доллар для населения важным или нет.А то много слов а доллар растет и растет.Народ все беднее и беднее.Не замечал такой взаимосвязи писатель?
Это так интересно. 10 лет без кризисов, потом бабки в банк и через ход кризиз - ну тот, по расписанию который. Ой, насмешил.