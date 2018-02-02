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Задолженность по зарплате достигла 2 млрд 368,4 млн грн

Гривни
14:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По состоянию на 1 января 2015 года долг составлял 1 млрд 320,1 млн грн и вырос за три года почти в два раза.

Долги по выплате заработной платы украинцам за последние 3 года увеличились почти в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В частности, по состоянию на 1 января 2018 года задолженность по выплате зарплаты украинцам достигла 2 млрд 368,4 млн грн (без учета территории Крыма и зоны проведения АТО). При этом по состоянию на 1 января 2015 года долг составлял 1 млрд 320,1 млн грн (без учета территории Крыма и зоны проведения АТО).

Таким образом долг по выплате заработной платы увеличился в 1,8 раза.

При этом по состоянию на 1 января 2014 года долг составлял лишь 753 млн грн (без учета территории Крыма).

По состоянию на начало января 2018 года больше всего задолжали украинцам, работающим в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

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Новости Бизнеса, Госкомстат, Деньги, Долги, Зарплата, Украина.
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