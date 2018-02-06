ЕС выделит Украине 17 млн евро на развитие науки

Европейский Союз решил предоставить 17,23 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.

"В рамках программы ЕС "Горизонт 2020", 83 украинских организаций получат 17,23 млн евро на осуществление своих проектов. Среди этих организаций - высшие учебные заведения, исследовательские учреждения и представители частного сектора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общем 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро.

"Такими образом, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС "Горизонт 2020", сразу после Сербии и Исландии, как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования. По этим показателям Украина в три раза опережает Тунис, Боснию и Герцоговину и Молдову", - добавили в представительстве. При этом в было отмечено, что потенциал Украины значительно больше.

"Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы "Горизонт 2020", - указали в представительстве.