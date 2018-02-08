Принят закон о компенсации контрактникам стоимости съема жилья

Верховная Рада Украины одобрила изменения в законодательство, согласно которым рядовые, сержанты и старшины смогут рассчитывать на компенсацию стоимости аренды жилья, если жилье им представит военная часть - за соответствующий закон (№5027) о внесении изменений в ст.12 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей за основу и в целом проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно документу, если невозможно обеспечить размещение в казармах и общежитиях военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, военная часть обязана арендовать для них жилье либо по желанию военнослужащих выплачивать денежную компенсацию за съем жилья. Для военнослужащих офицерского состава при отсутствии служебного жилья военная часть обязана его арендовать либо выплачивать компенсацию за съем.

Как отмечается в пояснительной записке к принятому закону, согласно нынешней редакции ст.12 вышеуказанного закона такая компенсация предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов высших военных учебных заведений.

Согласно пояснительной записке, реализация принятого закона потребует дополнительных расходов. По предварительным подсчетам, ориентировочная потребность составит более 786 млн грн. Между тем в сопроводительных документах отмечается, что законодательная инициатива прошла согласование с рядом ведомств - замечания СБУ были учтены, а Министерства финансов - не учтены.