Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Госстате рассказали о рационе украинцев В Госстате рассказали о рационе украинцев
Новости: С территории РФ обстреляли украинских пограничников С территории РФ обстреляли украинских пограничников
Новости: Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день Зимняя Олимпиада-2018: расписание на каждый день
Новости: Доказано существование новой формы материи Доказано существование новой формы материи
X

Принят закон о компенсации контрактникам стоимости съема жилья

Контрактники
15:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: При невозможности размещения в казармах и общежитиях контрактников, военная часть должна арендовать для них жилье, либо компенсировать его стоимость.

Верховная Рада Украины одобрила изменения в законодательство, согласно которым рядовые, сержанты и старшины смогут рассчитывать на компенсацию стоимости аренды жилья, если жилье им представит военная часть - за соответствующий закон (№5027) о внесении изменений в ст.12 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей за основу и в целом проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Согласно документу, если невозможно обеспечить размещение в казармах и общежитиях военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят службу по контракту, военная часть обязана арендовать для них жилье либо по желанию военнослужащих выплачивать денежную компенсацию за съем жилья. Для военнослужащих офицерского состава при отсутствии служебного жилья военная часть обязана его арендовать либо выплачивать компенсацию за съем.

Как отмечается в пояснительной записке к принятому закону, согласно нынешней редакции ст.12 вышеуказанного закона такая компенсация предусмотрена только для военнослужащих офицерского состава и курсантов высших военных учебных заведений.

Согласно пояснительной записке, реализация принятого закона потребует дополнительных расходов. По предварительным подсчетам, ориентировочная потребность составит более 786 млн грн. Между тем в сопроводительных документах отмечается, что законодательная инициатива прошла согласование с рядом ведомств - замечания СБУ были учтены, а Министерства финансов - не учтены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Верховная Рада, Жилье, Компенсация, Контрактники, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Всемирный банк и Канада поддержат реформу сельской медицины в Украине В Минобороны назвали потраченную сумму на обучение ВСУ Полторак о сроках получения Javelin от США: В этом году точно

Последние новости

Гражданина Беларуси обвинили в шпионаже против Украины Геращенко: Поиском пропавших на Донбассе должны заниматься Украина, РФ и МККК Модное окрашивание волос 2018: стильные примеры балаяжа (Фото)
Сегодня читают
01 Медики подсказали, как оставаться бодрым после бессонной ночи
02 Доказано существование новой формы материи
03 Проект будущего: планета Марс в Объединенных Арабских Эмиратах
04 Космический аппарат-убийца догнал европейский спутник
05 Арреола: В моих боях самый тяжелый удар был у Виталия Кличко
Новости сегодня
15:33 8 памяток архитектуры на грани исчезновения
15:32 Внешний вид Анджелины Джоли всерьез обеспокоил ее поклонников
15:26 Татуировки с кружевами, которые никогда не выходят из моды (Фото)
15:21 В Пхенчхане проходит акция протеста против северокорейских спортсменов
15:19 Бермуды первыми в мире отменили разрешение на однополые браки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Принят закон о компенсации контрактникам стоимости съема жилья Военным-контрактникам будут компенсировать аренду жилья
Новости: Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018 Состав сборной Украины на зимнюю Олимпиаду-2018
Новости: Прогноз погоды на 9 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями накроет Украину Циклон с мокрым снегом и дождями накроет Украину
Новости: Moto Z2 Force зарегистрировал рекорд падений экраном вниз без повреждений (Видео) Moto Z2 Force зарегистрировал рекорд падений экраном вниз без повреждений (Видео)
Добавить комментарий
0