Поставщики газа для населения могут быть оштрафованы за "лишние" платежы

Региональные компании - поставщики газа (облгаз-сбыты) могут быть оштрафованы на 850 тыс. грн в случае выставления населению в платежках за газ лишних платежей, кроме тех, которые установлены законом. Такое заявление, ссылаясь на нормы закона "О рынке природного газа", опубликовала пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"К поставщикам природного газа, которые вопреки нормам законодательства будут выдвигать к бытовым потребителям требования об уплате дополнительных платежей, регулятор может применять санкции в виде штрафа до 50 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении комиссии.

Согласно норм Налогового кодекса Украины, на сегодня один необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен.

Пресс-служба НКРЭКУ также сообщила, что в счет конечного потребителя могут быть включены только следующие составляющие: стоимость газа как товара, тариф на услуги по транспортировке газа, тариф на услуги по распределению газа, торговая наценка и НДС.

"Обращаем внимание поставщиков природного газа, что включение в конечный счет бытового потребителя дополнительных плат, кроме тех, которые предусмотрены пунктом 13 Положения "О наложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа", является неправомерным", - добавили в пресс-службе.