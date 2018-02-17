Доходность депозитных вкладов в украинских банках продолжает снижатся

С момента публикации последнего обзора максимальных ставок по депозитам, доходность по гривневым вкладам снизилась на 1,7%, а по вкладам в евро – на 1,25%. Видимо, банкиров поразило стремительное подорожание евро и непредсказуемое поведение курса единой европейской валюты в последнее время. Они решили перестраховаться и жестко взялись за корректировку ставок.

В десятке "щедрых" финучреждений, которые предлагали наиболее высокие ставки по годовым гривневым вкладам, произошли небольшие изменения. Банк Форвард, который еще две недели назад уступил свою лидерскую позицию ТАСкомбанку, продолжил снижать ставки. За последние 2 недели гривневые вклады в банке на 12 месяцев подешевели на 1,7%. После этого Форвард выбыл из нашей десятки. Вместо него в перечень самых "щедрых" вошел ВТБ.

Депозиты отбирали для сравнения по двум критериям – срок и валюта. Смотрели только на вклады, доступные любому "человеку с улицы". Поэтому в обзоре не участвуют "социальные" вклады – пенсионные, студенческие, детские и т.д.

Для сравнения не имели значения способ и частота выплаты процентов, возможность пополнения/снятия средств, досрочного расторжения депозитного договора и т.д.

Приведенные максимальные ставки включают бонусы за большую сумму вклада, а также за оформление депозита онлайн. Такие надбавки доступны для широкого круга лиц, поэтому они показаны в обзоре.

Приведем пример. Банк Х предлагает клиентам 6 видов гривневых вкладов на 12 месяцев. Из них один пенсионный, еще один – детский. Последние два автоматически исключаются из осмотра. Среди остальных четырех – вклады с выплатой процентов в конце срока и ежемесячно, депозит с возможностью пополнения, а также еще один – дает клиенту право досрочно расторгнуть договор. "Минфин" смотрит и сравнивает ставки по всем этим 4 видам вкладов. Каждый из них предусматривает надбавку 0,5% за размещение депозита на сумму от 500 000 грн. Но только две программы гарантируют бонус 0,5% к стандартной ставке за оформление вклада онлайн. С учетом всех возможных надбавок максимальная ставка – 18% – получается по вкладу с выплатой процентов в конце срока. Именно она и будет указана в таблице.

"Минфин" напоминает, что максимально высокая ставка не гарантирует такую же доходность в конечном итоге, ведь с доходов по банковским вкладам уплачивается налог. В этом году он составляет 18%. Вдобавок к этому государство потребует уплатить 1,5% военного сбора.