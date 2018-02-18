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Дефицит внешнеторгового баланса Украины составил 2.6 млрд долларов
01:59 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Дефицит внешнеторгового баланса достиг $2,6 млрд

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составило $2,63 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $0,54 млрд.

Согласно данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $1,42 млрд, что почти в 22 раза больше показателя четвертого квартала 2016 года.

В 2017 году экспорт товаров и услуг вырос на 16% – до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% – до $54,96 млрд.

Экспорт в страны СНГ увеличился на 9,2% – до $10,65 млрд, тогда как импорт из них подскочил на 31,2% – до $12,12 млрд.

В то же время в торговле с ЕС экспорт рос быстрее импорта – соответственно 26,7% (до $20,05 млрд) и 19,1% (до $23,3 млрд), хотя сальдо пока остается отрицательным.

Госстат: Экспорт украинских товаров в ЕС существенно вырос

Во внешней торговле товарами дефицит в минувшем году вырос в 2,2 раза – до $6,33 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит увеличился на 12% – до $5,090 млрд.

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Новости Бизнеса, Внешняя торговля, Негативное сальдо, Украина, Экономика.
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