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Денежные переводы в Украину: из каких стран больше всего поступило денег

Доллары
16:47 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: По данным Национального банка, в 2017 году всего в Украину было переведено 2,378 миллиарда долларов: 21,7% из России и 15,6% из США объема всех переводов.

Наибольшие объемы трансграничных денежных переводов в Украину в 2017 году были осуществлены из России и Соединенных штатов - 21,7% и 15,6% объема всех переводов соответственно.

Согласно сообщению Национального банка Украины, в 2017 году всего в Украину было переведено 2,378 миллиарда долларов, из которых 516,8 млн долл. были переведены из России, 370,31 миллиона долларов из США, 264,38 миллиона долларов из Израиля, 175,77 миллиона долларов из Италии.

По данным НБУ, из Украины были осуществлены в 2017 году переводы на сумму 286,04 миллиона долларов, из которых 41,3%, или 118,02 миллиона долларов, в РФ, 9,1%, или 25,96 миллиона долларов, в Грузию. Внутри Украины в 2017 году было осуществлено переводов на 4,456 миллиона долларов США.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов заняла Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины). "Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов.

Долги по зарплате в Украине составили 2,37 млрд гривень

В течение 2017 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы", - говорится в сообщении НБУ.

Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода в 2016 году составил 2,488 миллиарда долларов США, что в 7 раз превышает объем переводов за пределы страны.

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Новости Бизнеса, Денежные переводы в Украину, НБУ, Объем переводов, РФ, США.
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