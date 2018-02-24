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Как минимальные зарплаты в ЕС коррелируют с зарплатами украинцев
05:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В ЕС назвали размеры минимальных зарплат: от 261 до 1999 евро.

Статистическая служба ЕС – Евростат опубликовала очередной отчет об уровне минимальных месячных зарплат в странах-членах.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в Евростате.

"В январе 2018 года Болгария имела наименьшую минимальную зарплату в размере 261 евро на территории ЕС. Страны на востоке ЕС имеют уровень минимальных зарплат от 400 до 500 евро в месяц", - посчитали в статистической службе.

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В частности, в Литве минимальная зарплата составляла 400 евро, в Румынии – 408, в Латвии – 430, в Венгрии – 445, в Хорватии – 462, в Чехии – 478, в Словакии – 480, в Эстонии – 500 и в Польше – 503 евро.

В семи странах - на западе и севере ЕС - зафиксированы самые высокие зарплаты. В частности, самый высокий уровень минимальной оплаты труда в месяц в Люксембурге – 1999 евро.

Другими членами ЕС с самыми высокими зарплатами стали Великобритания (1401 евро), Германия и Франция (по 1498 евро, соответственно), Бельгия (1563), Нидерланды (1578) и Ирландия (1614 евро).

В других странах Сообщества минимальные зарплаты следующие: Португалия (677 евро), Греция (683), Мальта (748), Словения (843) и Испания (859 евро).

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Украинцы же в среднем получают зарплату в 190 евро.

Следует отметить, что в шести странах Евросоюза – в Дании, Италии, на Кипре, в Австрии, Швеции и Финляндии – нет законодательного требования относительно установления минимума месячной оплаты труда.

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Новости Бизнеса, ЕС, Зарплаты, Средняя зарплата, Украина, Финансы.
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