Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада предоставила финансовую поддержку проекту памяти Голодомора Канада предоставила финансовую поддержку проекту памяти Голодомора
Новости: Луганское частично осталось без света Луганское частично осталось без света
Новости: Украинские стрелки выиграли медаль чемпионата Европы Украинские стрелки выиграли медаль чемпионата Европы
Новости: Евровидение 2018: назвали имя победителя Нацотбора от Украины Евровидение 2018: назвали имя победителя Нацотбора от Украины
X

Стала известна сумма инвестиций украинцев в альтернативную энергетику
02:21 Сегодня Телеграф
news.finance.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украинцы инвестировали почти 52 млн евро в строительство солнечных электростанций.

За прошедшие три года украинцы инвестировали почти 52 млн евро в строительство солнечных электростанций. С одной стороны, это следствие мировых экологических трендов.

С другой стороны, стремительный спрос на альтернативную энергетику, в частности солнечную, спровоцировало принятие в 2015 году закона о «зеленом» тарифе.

По данным Госэнергоэффективности, за последний год около 2 тысяч семей установили солнечные панели. В целом с 2015 года солнечную энергию начали использовать 3010 домохозяйств.

Индивидуальная мощность частных солнечных электроустановок – до 30 кВт, а общая – 51 МВт.

Сегодня их владельцы могут продавать электроэнергию по 18,09 евроцента/кВт·ч. При этом «зеленый» тариф привязан к курсу евро.

Стала известна сумма инвестиций украинцев в альтернативную энергетику

На солнечную энергию переходят семьи во всех регионах страны, однако топ-5 составляют: Киевская, Днепропетровская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Чтобы стимулировать население, во Львовской области домохозяйству возвращают 10% суммы кредита на солнечные панели, а в Житомирской – 20% суммы кредита. В то же время городские власти Хмельницкого и Бродов (Львовская обл.) возмещают 10% стоимости работ по установке солнечных электростанций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Инвестиции, Солнечные электростанции, Украина, Экономика, Энергетика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Кабмин снял запрет на проверки бизнеса для некоторых госорганов Гройсман: Для повышения пенсий военным необходимо 7 миллиардов гривень Нацбанк Украины укрепил официальный курс гривни

Последние новости

Самые невероятные находки, благодаря которым люди сказочно разбогатели (Фото) Смешные и забавные животные, которые планируют стать известными фотографами Как правильно считать калории, чтобы похудеть
Сегодня читают
01 Ученые готовятся осуществить первую в истории перевозку антиматерии
02 Полузащитник "Шахтера" Бернард может перейти в английский клуб
03 У Саакашвили назвали нонсенсом обращение ГПУ в Нидерланды
04 Спортдир "Лацио" о "Динамо"
05 Совбез ООН принял решение по Сирии
Новости сегодня
05:10 Сказочно красивые снежинки, которые доставляют эстетическое удовольствие (Фото)
04:55 Германия прокомментировала решение ООН по перемирию в Сирии
04:38 Как выглядят курсы выживания в джунглях для американских солдат (Фото)
04:19 Продукты, которые помогут сохранить и продлить молодость
04:12 Российское судно с военной техникой задержано в порту Туниса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинский МИД ответил на заявление РФ о законе по Донбассу МИД ответил на заявление РФ о законе по Донбассу
Новости: У Саакашвили назвали нонсенсом обращение ГПУ в Нидерланды У Саакашвили назвали нонсенсом обращение ГПУ в Нидерланды
Новости: МОК не позволил РФ пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады МОК не позволил спортсменам пройти под флагом РФ
Новости: Пять лучших блюд для полезного завтрака Пять лучших блюд для полезного завтрака
Добавить комментарий
0