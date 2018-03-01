Министерство финансов Украины предоставило информацию о погашении 80% долга

Министерство финансов Украины, проинформировав о перечислении 18,367 млн грн субвенции из государственного бюджета местным органам власти на обеспечения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, что закрывает 80% кредиторской задолженности по субсидиям.

Согласно информации на сайте Минфина, 1,12 млрд перечислено в счёт погашения задолженности по льготам и субсидиям за квартирную плату и другие услуги,в том числе 461,6 млн грн - объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на их счета в банковских учреждениях.

Вместе с тем, 1,124 млрд перечислено на оплату электроенергии, 10,844 млрд грн-газа, 4,746 млрд грн-теплоснабжения, 539,5 млн грн-водоснабжения.

Минфин совместно с рабочей группой из представителей ОСМД приняло решение закрыть казначейские счета, открытые ОСМД в 2018 году для полученний льгот и субсидий, а долги за 2017 год Минфин выплатит на данные счета обьединений в банках.При этом несогласованной оставалась позиций сторон по объему монетизации, а также по количеству услуг, которые ей подлежат.