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Министерство финансов Украины предоставило информацию о погашении 80% долга

Министерство финансов Украины
17:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Минфин отчитался о погашении 80% кредиторской задолженности по субсидиям.

Министерство финансов Украины, проинформировав о перечислении 18,367 млн грн субвенции из государственного бюджета местным органам власти на обеспечения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, что закрывает 80% кредиторской задолженности по субсидиям.

Согласно информации на сайте Минфина,  1,12 млрд перечислено в счёт погашения задолженности по льготам и субсидиям за квартирную плату и другие услуги,в том числе 461,6 млн грн - объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на их счета в банковских учреждениях.

Вместе с тем, 1,124 млрд перечислено на оплату электроенергии,  10,844 млрд грн-газа,  4,746 млрд грн-теплоснабжения,  539,5 млн грн-водоснабжения.

Минфин совместно с рабочей группой из представителей ОСМД приняло решение закрыть казначейские счета, открытые ОСМД в 2018 году для полученний льгот и субсидий, а долги за 2017 год Минфин выплатит на данные счета обьединений в банках.При этом несогласованной оставалась позиций сторон по объему монетизации, а также по количеству услуг,  которые ей подлежат.

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Новости Бизнеса, ЖСК, Министерство финансов Украины, ОСМД, Субсидии, Украина.
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