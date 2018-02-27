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Госдолг Украины сократился на $200 млн

Госдолг Украины уменьшился
17:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Госдолг Украины в январе-2018 снизился в долларовом выражении на 0,25%, в гривневом – на 0,46%.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в январе 2018 года сократился на 0,25%, или на $0,19 млрд - до $76,11 млрд, сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг сократился на 0,46%, или на 9,82 млрд грн – до 2,132 трлн грн.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 27 февраля 2018 года

Согласно сообщению, государственный долг в январе сократился на 0,04% - до 1,833 трлн грн (в долларах возрос на 0,17% - до $65,44 млрд), при том, что внешний госдолг возрос на 0,67% - до 1,088 млрд грн (в долларах - на 0,88%, до $38,83 млрд).

Гарантированный государством долг в январе сократился на 2,94% - до 298,9 млрд грн (в долларах - на 2,74%, до $10,67 млрд), в том числе внешний – на 3,08%, до 285,6 млрд грн (в долларах - на 2,88%, до $10,2 млрд).

Министерство уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 41,65%, еще 30,38% - в гривне, 18,82% - в специальный правах заимствования, 7,96% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в январе укрепился до 28,01 грн/$1 с 28,07 грн/$1, или на 0,21%.

Как сообщалось, Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

Соотношение государственного долга к ВВП, по оценкам Минфина, возрастет к концу 2018 года до 82,4% с 75,6%, ожидаемых по итогам 2017 года. В целом к концу 2018-го госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.

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Новости Бизнеса, ВВП, Госдолг Украины, Инфляция, Минфин.
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