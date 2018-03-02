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Доходы в бюджет Украины за 2018 год оказались ниже запланированных

Украинская гривна
00:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Госбюджет Украины в январе-феврале недополучил 5,8% доходов.

Государственный бюджет Украины в январе-феврале 2018 года получил 111,458 млрд грн доходов, что на 5,8% ниже планового показателя на этот период.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета сократились на 0,5%.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-феврале получили 34,297 млрд грн доходов, что на 1,8% выше плана и на 18,3% - показателя за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита госбюджета на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

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Новости Бизнеса, ВВП, Госбюджет, Государственный бюджет Украины, Доходы бюджета, Казначейство, Украина.
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