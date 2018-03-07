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В Украине опять выросли цены

Рост цен
17:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Больше всего (на 6,8%) подорожали фрукты, на 2,6-1% повысились цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы.

В Госстатистики сообщили об уровне инфляции на потребительском рынке Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года — 2,4%", — говорится в сообщении.

По данным Госстатистики, в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1%. Больше всего (на 6,8%) подорожали фрукты. На 2,6-1% повысились цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, хлеб, овощи, макаронные изделия, сметану, сыры. В то же время, на 3,2-0,7% подешевели гречневая крупа, мясо птицы, яйца, свинина, сало, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, в том числе табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%. Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,2%, водоснабжение — на 2,1%, канализацию — на 1,7%, платы за аренду жилья — на 0,8%. Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, топлива и масел — на 2,2%.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Госстатистика, Инфляция, Рынок, Украина, Цены.
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