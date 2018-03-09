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Курс криптовалют падает

Падение биткойна
19:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Известные криптовалюты, включая Ripple, Ethereum и Litecoin, подешевели в пятницу

Самая популярная криптовалюта валюта в мире биткойн в пятницу снова опустился ниже отметки в $9000. Другие известные криптовалюты, включая Ripple, Ethereum и Litecoin, также дешевеют в пятницу. В ходе торгов в пятницу биткойн падал ниже $8400. Согласно данным CoinDesk, к 14:50 криптовалюта отыграла падение и торгуется на уровне $9020.

Трейдеры обеспокоены новостями о приостановке работы криптовалютных бирж FSHO и Bit Station в Японии. Кроме того, ранее стало известно о краже криптовалюты NEM с японской криптовалютной биржи Coincheck на сумму более 58 млрд йен (примерно $548 млн). Криптовалютой называется вид цифровой валюты, функционирующей на технологии блокчейн — децентрализованной базы данных.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Ethereum, Litecoin, Ripple, Биткойн, Криптовалюта, Падение.
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