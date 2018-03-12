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Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах

Биткойн
23:33 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Среди денежных активов депутата значится криптовалюта суммарной стоимостью в 2 051 830 256 гривень.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко, председатель "Интернет партии Украины" Дмитрий Голубов за 2017 год разбогател почти на 2 миллиарда гривень в биткоинах. Соответствующие данные он указал в ежегодной декларации, опубликованной в Едином государственном реестре. Среди денежных активов депутата значится криптовалюта суммарной стоимостью в 2 051 830 256 гривень. В 2016 году эта сумма составляла 125 204 361 гривень. В минувшем году у Д. Голубова появились биткоины стоимостью в более 325,6 тысяч гривень. Кроме того, подорожали те, которыми нардеп владеет еще с 2012 года. Стоимость таких биткоинов выросла более чем на 1,6 миллиона по сравнению с 2016 годом. Наличные сбережения Д. Голубова и его жены Анастасии Лашкаревой практически не изменились. Как и в 2016 году, они декларируют 280 тысяч долларов, а гривневые активы уменьшились на 50 гривен и составили свыше 838 тысяч.

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Весь доход семьи Д. Голубова за 2017 год, согласно его декларации, состоял из зарплаты депутата в 246 тысяч гривен. По сравнению с 2016 годом она выросла на почти 104 тысячи. Согласно декларации, жена Д. Голубова никаких доходов за прошлый год не имела. В то же время, Анастасия Лашкарева в прошлом году стала основательницей и совладелицей ЖК "Парк фонтанов". Он кроме нее принадлежит Екатерине Лавренюк, которую СМИ называют матерью А. Лашкаревой, Светлане Щелкуновой и одесскому депутату от БПП Денису Григорьеву. Анастасия Лашкарева также является владелицей ТРК "Здоровье", которую она приобрела в 2016 году. В 2015 году ИМИ связывал этот телеканал с нардепом от "Опоблока" Сергеем Киваловым. Местные активисты обвиняли телеканал в трансляции пророссийских сюжетов и "очернении Саакашвили", который тогда занимал должность председателя Одесской ОГА. За выпады в адрес политика Нацсовет объявил предупреждение телеканалу. По недвижимости Д. Голубов декларирует лишь гостиничный номер в Киеве, а его жена – квартиру в Одессе. Автомобилей у супругов нет.

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Депутат также владеет двумя товарными знаками. Соответственно в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, это рекламные услуги "Golubov" и услуги связи "Ghost". Дмитрий Голубов является главой "Интернет партии Украины", в 2014 году избрался в Верховную Раду как мажоритарщик от БПП. 15 февраля Д. Голубов взял на поруки мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в присвоении имущества.

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Новости Бизнеса, Биткойн, Декларация, Дмитрий Голубов, Криптовалюта, Народный депутат.
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