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НБУ прогнозирует снижение инфляции

Инфляция
06:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По текущим прогнозам МВФ и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.

Фактическая инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась несколько выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете Национального банка Украины за январь 2018 года. Об этом говорится в комментарии НБУ относительно данных Государственной службы статистики Украины о замедлении потребительской инфляции в феврале в годовом измерении до 14% с 14,1% месяцем ранее. Нацбанк отметил, что это обусловлено прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.

"В целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. В то же время, его усилению в феврале противодействовало укрепление гривни, которое продолжается и в первой половине марта", - говорится в комментарии. Нацбанк отметил, что пока монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возврат в целевой диапазон в середине 2019 года. Национальный банк со 2 марта повысил учетную ставку до 17% годовых, при этом ставка была повышена четвертый раз подряд – после повышения до 16% в январе, 14,5% в декабре и 13,5% - в октябре 2017 года. Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11% месяцем ранее. Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%. По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.

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Новости Бизнеса, Гривня, Инфляция, МВФ, НБУ, Украина.
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