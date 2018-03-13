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Глава "Укргазбанка" рассказал о докапитализации финучреждения

"Укргазбанк"
15:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Государственный "Укргазбанк" в настоящее время не нуждается в докапитализации.

Государственный "Укргазбанк" с 2015 года докапитализируется за счет прибыли и в настоящее время не нуждается в докапитализации.

Об этом заявил в интервью глава правления финучреждения Кирилл Шевченко.

"Мы с 2015 года докапитализируем банк исключительно за счет прибыли. "Укргазбанк" ни разу за это время не обращался к государству… Текущей прибыли хватает, чтобы капитализироваться. На данный момент это не нужно", - сказал он.

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Шевченко отметил, что результаты стресс-тестирования Национального банка не выявили дополнительных потребностей в капитале, так же как и переход банка на девятый Международный стандарт финансовой отчетности.

По его словам, вопрос потребности в докапитализации в том числе связан с уровнем неработающих кредитов, который на начало текущего года составил 18%.

"Мы продолжаем работать и ожидаем, что за счет возврата части этих долгов получим доход", - сказал банкир, поясняя, что это затратный и длительный процесс, учитывая принципы работы судебной и правоохранительной систем.

"Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%. По итогам 2017 года банк получил 623,8 млн грн прибыли.

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Новости Бизнеса, Банк, Банки Украины, Государственный банк, Докапитализация, Украина, Укргазбанк.
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