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Восстановление Донбасса: Канада и Швеция выделили средства

Донбасс
17:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Канада и Швеция выделили $2 млн на восстановление Донбасса.

Правительствами Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили $2 млн на восстановление Донбасса, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В рамках Целевого фонда многих партнеров выделены первые $2 миллиона на восстановление и развитие мира в Донбассе. Средства предоставлены правительствами Канады и Швеции и будут администрироваться Всемирным банком в соответствии с приоритетами, определенными Государственной целевой программой "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой министерства сообщении.

Согласно сообщению, данный Целевой фонд управляет средствами международного донорского сообщества, которые направляются на поддержку целей восстановления и развития мира на Донбассе.

Отмечается, что средства грантов будут направлены на финансирование приоритетных проектов, осуществляемых во исполнение государственной целевой программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", и "Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и введения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года".

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Новости Бизнеса, Восстановление Донбасса, Восток Украины, Донбасс, Канада, МинВОТ, Украина, Швеция.
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