Суд отклонил жалобу "Газпрома" на штраф в 171 миллиард

Киевский апелляционный хозсуд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Своим постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

В 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Но компания продолжает обжаловать решение и действия государственного исполнителя.

Для Газпрома это не единственное судебное дело. 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал компанию доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд дол. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы по контракту на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого Газпром обязан уплатить Нафтогазу 2,56 млрд дол.

ПАО после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.