Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко просит G7 бойкотировать выборы в Крыму Порошенко просит G7 бойкотировать выборы в Крыму
Новости: В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2 В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2
Новости: Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России
Новости: В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео) В сети появился первый трейлер новой части "Фантастических тварей" (Видео)
X

Суд отклонил жалобу "Газпрома" на штраф в 171 миллиард

Здание "Газпрома"
18:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: "Газпром" не смог оспорить штраф Антимонопольного комитета на 171 миллиард.

Киевский апелляционный хозсуд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Своим постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 КАХС отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2
В "Нафтогазе" предупредили о последствиях Северного потока 2Читать полностью

В 2017 году суд обязал "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривень за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Но компания продолжает обжаловать решение и действия государственного исполнителя.

Для Газпрома это не единственное судебное дело. 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал компанию доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд дол. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы по контракту на поставку арбитры сделали зачет встречных требований, по итогам которого Газпром обязан уплатить Нафтогазу 2,56 млрд дол.

ПАО после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Антимонопольный комитет Украины, Аппеляционная жалоба, Газпром, Госбюджет Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

В Украине решили заменить ряд купюр на монеты Порошенко предлагает провести налоговую амнистию КМП НБУ считает жесткой монетарную политику при ставке 17%

Последние новости

Курьезные случаи, когда людям чертовски не повезло с именами и фамилиями Основной голкипер "Лацио" рискует пропустить матч против "Динамо" За два дня НБУ купил $135 млн
Сегодня читают
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ
03 Что произойдет с организмом, если каждый день пить воду с медом
04 В Украине решили заменить ряд купюр на монеты
05 В пирамиде Хеопса ищут гигантский "космический трон"
Новости сегодня
19:48 В МИД объявили конкурс на должность директора Украинского института
19:42 Менеджер Деревянченко: Сергей вытрет пол Сондерсом
19:40 Врача из Николаева обвиняют в смерти пациента
19:36 Это просто волшебство: японка превращает камни в очаровательных животных (Фото)
19:34 Лучшие советы по борьбе с весенним авитаминозом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин едет в Крым Путин едет в Крым
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Законопроект от уголовном производстве отложен Законопроект от уголовном производстве отложен
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03)
Добавить комментарий
0