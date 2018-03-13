За два дня НБУ купил $135 млн

Национальный банк Украины купил на аукционе 74,9 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты проведенного НБУ аукциона по покупке валюты, обнародованные на сайте регулятора. Так, в частности, НБУ 13 марта провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 46 участников рынка на общую сумму в 114,8 млн долларов по курсу от 25,9 гривен за доллар до 25,95 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 25 заявок участников аукциона, купив 74,9 млн долларов. Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 25,92 гривны за доллар. Вчера, 12 марта, Национальный банк купил на аукционе 59,3 млн долларов.