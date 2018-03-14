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НБУ прекратит выпуск некоторых монет и бумажных купюр

НБУ
11:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: НБУ

Новости Бизнеса: НБУ прекратит печатать банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн и чеканить мелкие монеты.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов: 1,2,5 и 25 коп., сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналом 1,2,5 и 25 коп. Все эти номиналы разменных монет будут и далее находиться в обращении, однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в среду.

Также Национальный банк Украины (НБУ) намерен прекратить эмиссию бумажных банкнот номиналом 1,2,5 и 10 грн, сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий.

"Бумажные деньги номиналом 1,2,5 и 10 грн будут в обращении параллельно с монетами (соответствующих номиналов – ред) до последней бумажной гривни. Изымать из обращения банкноты номиналом 1,2,5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежное обращение", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, замена банкнот низких номиналом на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

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Новости Бизнеса, Киев, Купюры, Монеты, Нацбанк, НБУ, Украина, Яков Смолий.
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