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Новости: НБУ заменил банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты: сколько сэкономит Украина НБУ заменил банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты: сколько сэкономит Украина
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НБУ заменил банкноты 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты: сколько сэкономит Украина

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Монеты номиналом 1,2,5 и 10 гривень
11:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Сайт НБУ

Новости Бизнеса: Замена банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты позволит государству сэкономить около 1 млрд грн.

Замена банкнот в обращении номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты соответствующих номиналов позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.

Национальный банк Украины выпускает в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

Об этом сообщил в ходе брифинга исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, отметив, что новые монеты будут вводиться в обращение поэтапно.

"С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни", - сказал Смолий.

По его словам, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.

Смолий подчеркнул, что украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор не будет, но прекратит их выпуск.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

"Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот. Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень могут в среднем около одного года", - сказал Смолий.

Он отметил, что к этому решению Нацбанк стимулирует развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривни за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей.

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Новости Бизнеса, Банкноты, Монеты, Нацбанк, Национальный банк Украины, НБУ, Украина, Яков Смолий.
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