Германия прокредитует три приоритетных украинских проекта

Немецкое государственное финучреждение KfW намерено выделить Украине 150 млн евро кредита на инфраструктурные проекты.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе заседания совместной украинско-немецкой рабочей группы по рассмотрению и отбору проектов, приемлемых для финансирования за счет кредита KfW при участии представителей "Укрзализныци", "Администрации морских портов", Киевской городской государственной администрации, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Сейчас у нас есть три приоритетных проектных предложения - достройка автомобильной составляющей железнодорожно-мостового перехода через реку Днепр в Киеве, модернизация и обновление подвижного состава "Укрзализныци", строительство волнолома и проведение дноуглубления в акватории Одесского порта", - цитирует пресс-служба министра.

По словам Омеляна, выбор проектов осуществляется исходя из приоритетности.

"Достройка моста для Киева нужна, и я думаю, что немецкая сторона поддержит этот проект. Обновление и модернизация подвижного состава тоже является приоритетным для "Укрзализныци", это экономически аргументировано", - сказал министр.

Отмечается, что по результатам заседания предложения будут направлены вице-премьер-министру Украины - министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадию Зубко для передачи на утверждение немецкой стороне.