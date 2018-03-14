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Правительство увеличило выплаты на реабилитацию детей с инвалидностью

Кабмин
15:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Правительство увеличило выплаты на реабилитацию детей с инвалидностью.

Кабмин увеличил предельную сумму, выделяемую из государственного бюджета на мероприятия по реабилитации детей с инвалидностью.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, предельная стоимость реабилитационных мероприятий не пересматривалась с 2012 года.

"Мы навязывали родителям то учреждение реабилитации, которое мы определяли. Хотя у них было желание повезти ребенка в другое учреждение, но его стоимость они не могли оплатить. С 2012 года эта программа была мертвая, хотя каждый год на нее выделялись средства", - сказал министр.

Рева сообщил, что предельная сумма на реабилитационные мероприятия для детей с инвалидностью 2-й и 3-й группы будет увеличена с 9 тысяч гривен до 17 и 25 тысяч гривен соответственно, для детей-сирот и детей без родительской опеки предельная сумма услуг увеличивается еще на 50%.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Андрей Рева, Выплаты, Выплаты детям, Госбюджет, Дети с инвалидностью, Кабмин, Украина.
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