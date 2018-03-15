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Украинцы за год перечислили из Польши 100 млрд гривень

Заробитчане перечислили из Польши 100 миллиардов в 2017 году
09:36 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украинские заробитчане увеличили денежные переводы из Польши на родину в полтора раза.

Объем перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 году почти в полтора раза и составил 13 миллиардов злотых.

Об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцькмй, передает "Европейская правда".

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен",- отметил дипломат.

"Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги",- добавил дипломат.

Напомним, по данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев.

Как сообщалось, по прогнозам Национального банка Польши, до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тысяч украинцев ежегодно.

Национальный банк Украины также прогнозирует, что трудовая миграция из Украины продолжит расти еще 2-3 года, но начнет снижаться в среднесрочной перспективе.

Нацбанк Польши прогнозирует количество трудовых мигрантов из Украины

Ранее Bloomberg писал, что низкий уровень зарплат, длительный конфликт с Россией, девальвация и стойка коррупция стали причинами для трудовой эмиграции украинцев.

Как сообщалось, в Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории.

Напомним, представители польской рекрутинговой фирмы утверждают, что после начала действия для Украины безвизового режима украинские работники в Польше получают более высокие зарплаты.

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Новости Бизнеса, Заробитчане, Польша, Эмиграция украинцев.
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