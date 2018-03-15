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В МВФ отреагировали на назначение Смолия главой НБУ

МВФ
17:35 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Международный валютный фонд приветствует назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины и рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд приветствует назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины и рассчитывает на сотрудничество с ним и с возглавляемым им институтом. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

Представитель Фонда отметил, что в течение последних лет Нацбанк поразительно продвинулся вперед в вопросах денежно-кредитной политики и оздоровления банковской системы и предстал как критически важный якорь стабильности в Украине.

"Важно, чтобы НБУ в составе команды высокопрофессиональных специалистов продолжал эти усилия и оставался независимым", - отмечается в заявлении.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

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Срок программы истекает в марте 2019 года. 26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

По информации МВФ, для получения очередного транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

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Новости Бизнеса, Глава НБУ, МВФ, Назначение, Яков Смолий.
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