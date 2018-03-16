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Курс валют на 16 марта от НБУ: доллар и евро продолжают дорожать

Евро
09:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины на пятницу,16 марта, ослабил официальный курс гривни на 26 копеек - до 26,2727 грн.

Национальный банк Украины на пятницу, 16 марта 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 26 копеек - до 26,2727 грн за доллар против 26,01398 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,4231 грн против 32,1767 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,6077 грн, накануне - 4,5689 грн.

Как сообщалось ранее, решения Национального банка о прекращении чеканки мелких монет и постепенной замене мелких банкнот монетами не приведут к ускорению инфляции в Украине.

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Новости Бизнеса, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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