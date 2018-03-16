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Отключение украинцев от газа и света в отопительный сезон могут запретить

Отключение электроэнергии
10:34 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Раде зарегистрировано постановление о запрете на отключение от электроэнергии и газоснабжения потребителей в период отопительных сезонов.

Глава парламентской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко зарегистрировал в парламенте постановление, которым предусматривается введение запрета на отключение от электроэнергии и газоснабжения потребителей в период отопительных сезонов (15 октября – 15 апреля) до середины апреля 2020 года. Об этом говорится в обнародованном на сайте Верховной Рады тексте постановления №8108 от 12 марта 2018 года "Об установлении временного моратория на отключение населения Украины от услуг по поставке электроэнергии и газа во время отопительного периода".

"Временно, на время отопительного периода (15 октября - 15 апреля), установить мораторий на отключение следующих потребителей электрической энергии и услуг по газоснабжению (кроме случаев проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации последствий аварий или действия обстоятельств непреодолимой силы): физических лиц, использующих электрическую энергию и природный газ для бытовых нужд; социальных учреждений и здравоохранения; учебных заведений", - сказано в тексте постановления.

Стало известно, будут ли повышать тарифы на свет для населения

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия и действует до 15 апреля 2020 года. Документом предусматривается запрет на отключение электроэнергии и прекращения газоснабжения компаниями независимо от формы собственности. Проект постановления 13 марта был направлен в профильный парламентский комитет на рассмотрение.

Как сообщалось, задолженность населения за электроэнергию по состоянию на конец января 2018 года составила 4 млрд грн, за газоснабжение – 13 млрд грн.

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Новости Бизнеса, Верховная Рада, Запрет, Отключение газоснабжения, отключение электроэнергии, Отопительный сезон, Потребители.
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