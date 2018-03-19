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В Минфине рассказали, сколько составил дефицит госбюджета-2017
12:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины сообщило, что в прошлом году дефицит государственного бюджета Украины составил 47,9 миллиарда гривень или 1,6% от ВВП.

Дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривень или 1,6% от валового внутреннего продукта (ВВП) нашей страны. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины, по информации которого в 2016 году дефицит составлял 70,3 миллиарда гривень или 2,9% ВВП, в 2015 – 45,2 миллиарда гривень или 2,3%, в 2014 – 78,1 миллиарда гривень или 4,9%.

Ранее в Минфине заявляли, что дефицит госбюджета в 2017 году составил 58,2% годового планового показателя и на 22,4 миллиарда гривень ниже дефицита за 2016 год.

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Госбюджет Украины на 2017 год с корректировками предполагал доходы в размере 771 миллиард гривень, расходы – 841 миллиард гривень, предельный уровень дефицита - 77,5 миллиарда гривень, или 3% ВВП.

Как сообщалось ранее, Нацбанк Украины ожидает замедления инфляции в ближайшие несколько месяцев.

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Новости Бизнеса, ВВП, Дефицит госбюджета в 2017 году, Минфин.
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