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Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке

НБУ
22:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Сайт НБУ

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Нацональный банк утвердил правила округления общих в чеке сумм наличных расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек (далее - монеты мелких номиналов), но не будет изымать из обращения монеты мелких номиналов.

В то же время 1 июля 2018 года дополнительно наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.

"Соотвественно с 1 июля 2018 года в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг будут проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными деньгами и общих сумм расчетов в акте о выдаче средств или ином документе, который оформляется при возврате средств в случае возврата товара, по таким математическим правилам:

1) сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек ", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что в случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

При этом, округление не будет осуществляться при безналичных расчетах.

"В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, при проведении наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до округления и после округления. Округление не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины ", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время банки Украины обязаны обеспечить прием без каких-либо ограничений от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, а также для обмена на монеты и банкноты других номиналов; выдачу клиентам монет мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы.

"Монеты мелких номиналов будут обращаться до принятия Правлением Национального банка Украины отдельного решения об их изъятии", - сообщили в НБУ.

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Новости Бизнеса, Монеты в Украине, Нацбанк, НБУ, Правила округления, Украина.
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