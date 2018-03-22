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Официальный курс валют: Нацбанк укрепил гривню

Доллары
08:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Официальный курс американского доллара по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 2 копейки до 26,28 гривен.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2628,0974 (21 марта – 2630,1118)

100 EUR – 3228,8805 (21 марта – 3228,7252)

10 RUR – 4,5710 (21 марта – 4,5580)

21 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,34 гривни/доллар. Текущие котировки гривни к доллару на 2 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,32/32,36 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2810 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 500 сделок на сумму 347,52 миллиона долларов.

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Новости Бизнеса, Курс валют НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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